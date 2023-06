Da pericolosa a leader affidabile | così Giorgia Meloni ha conquistato Parigi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ci sarà sempre Libération, il quotidiano della gauche progressista, a scrivere cheè l'erede di Mussolini, che il suo governo sta inanellando le “derive post-fasciste” e altre sciocchezze del genere, o giornalisti che si faranno “spiegare” come funziona la politica italiana da gente come Michela Marzano, Erri De Luca o Roberto Saviano, esterofili di professione e massimi esperti nella denigrazione dell'Italia a, ma anche in Francia, dopo otto mesi di governo, hanno finalmente aperto gli occhi su ciò che sta accadendo a Roma e si stanno rendendo conto che la dirigente di Fratelli d'Italia non è quella “fascista” di cui blateravano lo scorso ottobre, ma unaeuropea responsabile e pragmatica. «‘La', come si dice in ...