Cultura | Morgagni Bper Banca | “Siamo scintilla che dà vita a qualcosa di importante per il territorio”

(Di giovedì 22 giugno 2023)sostiene 'Le sere dei Mercanti' iniziativa promossa dal Comune di Milano con il sostegno di Anteo “dove tutto può avere inizio. Ci piace pensarci come unache scatenache prende; essere un acceleratore di appuntamenti e momenti importanti per il. Ci piace l’idea di portarein questa Piazza dei Mercanti, un gioiello inestimabile della città”. Così Serena, direttore Comunicazione, a margine della presentazione a Palazzo Marino a Milano de “Le sere dei Mercanti”, iniziativa promossa dal Comune di Milano con il sostegno die Anteo. Un programma di eventi musicali, cinematografici, e ...

'Bper offrirà gratuitamente alla cittadinanza delle pre - serate di musica, concerti, incontri con autori, per diffondere tantae tanta voglia di stare insieme - fa sapere- Come ......- spiega Serena, direttore Comunicazione Bper Banca - Bper offrirà gratuitamente alla cittadinanza delle pre - serate di musica, concerti, incontri con autori per diffondere tantae ...BPER Banca è impegnata in numerose iniziative culturali, ' valore inestimabile e tratto distintivo del nostro Paese ', prosegue. ' Laè per noi un modo di restituire un valore ...

Cultura, Morgagni (Bper Banca): "Siamo scintilla che dà vita a ... Adnkronos

“Bper offrirà gratuitamente alla cittadinanza delle pre-serate di musica, concerti, incontri con autori, per diffondere tanta cultura e tanta voglia di stare insieme – fa sapere Morgagni – Come banca ...un gioiello inestimabile della città di Milano – spiega Serena Morgagni, direttore Comunicazione Bper Banca – Bper offrirà gratuitamente alla cittadinanza delle pre-serate di musica, concerti, ...