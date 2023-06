Cultura | Bper Banca sostiene il Comune di Milano ne ‘Le sere dei Mercanti’

(Di giovedì 22 giugno 2023), 22 giu. (Adnkronos) – Piazza Mercanti asi prepara a vivere un’estate all’insegna dellacon ‘Le serate dei Mercanti”, il programma di cinema, musica, incontri e spettacoli presentato oggi a Palazzo Marino. Un’arena con una platea di 250 posti, nel cuore pulsante del centro storico milanese per l’iniziativa promossa daldie realizzata grazie al sostegno die di Anteo.‘Ci piace l’idea di portare vita in Piazza dei Mercanti, un gioiello inestimabile della città di– spiegana Morgagni, direttore Comunicazioneoffrirà gratuitamente alla cittadinanza delle pre-serate di musica, concerti, incontri con autori per ...

Un programma di eventi musicali, cinematografici, e spettacoli, con l'obiettivo di rendere Piazza dei Mercanti il luogo perfetto per un'estate all'insegna della. 'offrirà gratuitamente ......milanese per l'iniziativa promossa dal Comune di Milano e realizzata grazie al sostegno diBanca e di Anteo Piazza Mercanti a Milano si prepara a vivere un'estate all'insegna dellacon '...... com'è il cinema, queste serate da passare in città sotto le stelle in un contesto di', ha spiegato Serena Morgagni , Direttrice Comunicazione diBanca.Banca è impegnata in ...

Cultura, Bper Banca sostiene il Comune di Milano ne 'Le sere dei ... Entilocali-online

Un programma di eventi musicali, cinematografici, e spettacoli, con l’obiettivo di rendere Piazza dei Mercanti il luogo perfetto per un’estate all’insegna della cultura. “Bper offrirà gratuitamente ...nel cuore pulsante del centro storico milanese per l’iniziativa promossa dal Comune di Milano e realizzata grazie al sostegno di BPER Banca e di Anteo Piazza Mercanti a Milano si prepara a vivere ...