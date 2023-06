Cracovia 2023 | nuoto sincronizzato | oro a Minisini-Ruggiero

(Di giovedì 22 giugno 2023) Prima medaglia per l'Italia ai Giochi Europei E’ arrivata la prima medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi Europei di. Si tratta dell’oro conquistato nelduetto misto tecnico dalla coppia formata da Giorgioe Lucreziacon il punteggio di 242.3599. Argento agli spagnoli Emma Garcia e Dennis Gonzalez Boneu con 216.5867 e bronzo ai britannici Beatrice Lennon Crass e Ranjuo Charles Tomblin con 203.4916. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Prima medaglia per l'Italia ai Giochi Europei E' arrivata la prima medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi Europei di. Si tratta dell'oro conquistato nel nuoto sincronizzato duetto misto tecnico dalla coppia formata da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero con il punteggio di 242.3599. Argento agli ...La prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi Europei arriva dal nuoto artistico. All'Acquatics Centre di Oswiecim Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno vinto la gara del Mixed Duet Technical ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Venerdì, 23 giugno, alle ore 21.00, presso la Palazzina Azzurra, in Viale Buozzi, 14 a San Benedetto del Tronto, ... Ha studiato tra Udine e, tra Mosca e Varsavia,...

Calendario Giochi Europei 2023 oggi: orari giovedì 22 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Domani in Polonia Jessica Meloni porta la Muay thai nell’Olimpo dello sport Quella del 23 giugno sarà una data storica per la Muay thai sarda e quella italiana in generale. E a scriverla sarà Jessica ...E’ arrivata la prima medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Si tratta dell’oro conquistato nel nuoto sincronizzato duetto misto tecnico dalla coppia formata da Giorgio ...