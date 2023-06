Cracovia 2023 | Minisini | ' gare ad Auschwitz? Realizzi che noi siamo fortunati'

(Di giovedì 22 giugno 2023), 22 giu. - (Adnkronos) - "ad? Quandoggiamo cerchiamo di non pensare alle cose esterne, ma ovviamente ogni volta che torniamo in hotel davanti al campo di concentramento non è facile. Ci sono alcune storie che sai che sono accadute, a scuola ne senti parlare ed è qualcosa che non puoi descrivere. Lo abbiamo riletto e qui ripercorso con la mente. Stare qui la fa diventare una cosa più personale, ti fa realizzare ancora di più che sarebbe potuto succedere a te.cheveramentea vivere in questo periodo èggiare insieme, anche se abbiamo avversari non abbiamo nemici e questa è la vittoria più importante". Queste le parole di Giorgiosue la Shoah ...

E' arrivata la prima medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi Europei di. Si tratta dell'oro conquistato nel nuoto sincronizzato duetto misto tecnico dalla coppia formata da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero con il punteggio di 242.3599. Argento agli ...Prima medaglia d'oro dell'Italia ai Giochi Europei diin Polonia. Sul podio più alto Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che hanno conquistato la medaglia più preziosa nel nuoto artistico. I due azzurri, si sono imposti nel tecnico del duo ...Sono molto soddisfatto di come l'ha affrontata, e sono sicuro che qualsiasi cosa ci attenderà a, sarà sicuramente un successo, perché quando dai tutto e non ci sono rimpianti, non può essere ...

Calendario Giochi Europei 2023 oggi: orari giovedì 22 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Prima medaglia d'oro dell'Italia ai Giochi Europei di Cracovia in Polonia. Sul podio più alto Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che hanno conquistato la medaglia più preziosa nel nuoto artistico. I ...Prima finale del programma e prima medaglia per l'Italia nel tiro a segno ai Giochi Europei 2023: a Cracovia, in Polonia, nella carabina da 10 metri a coppie miste, sale sul gradino più basso del podi ...