Cosa farà Pino Insegno in Rai | arriva una voce clamorosa | c' entra Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il ritorno diin Rai sembra ormaifatta. Maandrà a fare nella tv di Stato? Se in un primo momento si era parlato della possibilità che andasse a sostituire Flavio Insinna alla conduzione de L'Eredità, adesso viene fuori un'altra indiscrezione riportata da FanPage: a partire da settembre il presentatore potrebbe trovarsi al timone de Il Mercante in Fiera, il popolare game show che proprioha condotto tanti anni fa su Italia 1. Ora invece il programma dovrebbe andare in onda su Rai 2. Il quiz - ha proseguito FanPage - dovrebbe essere collocato nell'access prime time di Rai 2, dunque poco prima del Tg, e dovrebbe essere composto almeno inizialmente da 60 puntate. Puntate che però potrebbero diventare di più nel caso in cui gli ascolti dovessero essere alti. Se ...