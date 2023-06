Cosa canticchiano al Nazareno | Elly Schlein umiliata e cacciata dalla casa del Pd

(Di giovedì 22 giugno 2023) La stecca difa storcere più di un muso tra i papaveri del Pd, sempre più sconcertati dalle scelte politiche e mediatiche della segretaria. Sabato la scelta a sorpresa di scendere in piazza non a fianco ma dietro Giuseppe Conte, per "un saluto" al corteo contro la precarietà organizzato dal Movimento 5 Stelle e che in pochi minuti si è trasformato in una slavina a causa delle deliranti dichiarazioni di Beppe Grillo e Moni Ovadia sul palco. Lunedì la riunione della direzione dem, che doveva essere un redde rationem e che è finita, almeno per il momento, a tarallucci e vino. Ma tra i dirigenti del, scrive Fabrizio Roncone nel suo succoso, perfido retroscena sul Corriere della Sera, persiste un senso di smarrimento, se non sgomento. Un esempio? "La stravagante evocazione di una colonna sonora mixata, le ...

Elly Schelin "Cosa canticchiano al Nazareno": umiliata e cacciata Liberoquotidiano.it

