Corsa contro il tempo per il sommergibile Titan | il robot avvista alcuni rottami vicino al Titanic

(Di giovedì 22 giugno 2023) IlVictor 6000 inviato dalla Guardia costiera Usa per le ricerche delha individuato «» all’interno della zona in cui si stanno concentrando i soccorsi,al relitto delic. Secondo il Guardian, gli esperti del comando unificato dei soccorsi stanno valutando le ultime informazioni raccolte, ma non è ancora chiaro se quei detriti possano appartenere alsu cui ci sono i cinque passeggeri. Una conferenza stampa della Guardia costiera Usa con un punto sulle operazioni di soccorso è prevista per le 21 in Italia. Intanto le operazioni vanno avanti, assicurano le autorità impegnate nei soccorsi, mentre secondo le stime l’ossigeno a bordo deldovrebbe essersi esaurito. ...

Il robot Victor 6000 inviato dalla Guardia costiera Usa per le ricerche del sommergibile Titan ha individuato "alcuni rottami" all'interno della zona in cui si stanno concentrando i soccorsi, vicino ...

E’ una corsa contro il tempo: le riserve contengono ossigeno per 70-90 ore, dando ai soccorritori una finestra limite entro domani a mezzogiorno per rintracciarli. A bordo del sommergibile lungo sei ...Inutile corsa contro il tempo, non ce l’hanno fatta. Il tweet choc della società armatrice non ha lasciato speranze: “Difficile recuperarli vivi”. Il Titan risulta disperso a 3000 metri di profondità ...