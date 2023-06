Corruzione | arrestato l' ex direttore dell' Agenzia delle Dogane Marcello Minenna

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 22 giugno 2023), attuale assessore all'ambientea Regione Calabria ed ex, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiestaa procura di Forlì. L'inchiesta L'indagine riguarda vari episodi died è scaturita da un'inchiesta sul traffico di droga. Insieme asono stati arrestati, su disposizionea Dda di Bologna, anche un ex parlamentare, funzionaria prefettura di Ravenna e'Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari.