Corruzione | arrestati l’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna e l’ex deputato leghista Gianluca Pini

(Di giovedì 22 giugno 2023), attuale assessore all’ambiente della Regione Calabria ed ex assessore del Comune di Roma, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì e si trova ai domiciliari., su disposizione della Dda di Bologna, anche un ex parlamentare, funzionari della prefettura di Ravenna, dell’Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari. L’indagine riguarda vari episodi died è scaturita da un’inchiesta sul traffico di droga. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

, su disposizione della Dda di Bologna, anche un ex parlamentare , funzionari della ... L'indagine riguarda vari episodi died è scaturita da un'inchiesta sul traffico di droga. ..., su disposizione della Dda di Bologna, anche un ex parlamentare, funzionari della ... L'indagine riguarda vari episodi died è scaturita da un'inchiesta sul traffico di droga. ......e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, sono state invece denunciate in ... all'esito dei quali sono stati denunciati 30 soggetti, di cui 3. Ulteriori controlli sono ...

Corruzione, arrestati l’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna e l’ex… Il Fatto Quotidiano

Arrestato Marcello Minenna, ex direttore dell'Agenzia delle Dogane e attuale assessore all'ambiente della Regione Calabria. L'accusa, portata avanti dalla Procura di Forlì è di corruzione. Minenna, ch ...Arrestati, su disposizione della Dda di Bologna, anche un ex parlamentare, funzionari della prefettura di Ravenna, dell'Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari. L'indagine ...