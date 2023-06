Controlli a Sant’Antimo | Varcaturo e Giugliano | 37enne in manette

(Di giovedì 22 giugno 2023): In totale i Carabinieri hanno identificato 37 persone e ispezionato 24 veicoli Ae ai Carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio serale che si è protratto fino a tarda notte. Durante le operazioni a finire inG.A.,digià noto alle forze dell’ordine. L’uomo era entrato in un esercizio commerciale a via Roma, nella cittadina di. Aveva forzato la saracinesca e fatto in modo che rimanesse aperta posizionando un crick tra il pavimento e la lamiera. Ilaveva trafugato pochi spicci dalla cassa per poi uscire. Peccato ...

... a Napoli manifesti funebri 'Ciao Silvio' IN CENTINAIA A'... a Napoli manifesti funebri 'Ciao Silvio' IN CENTINAIA A... la madre ingerisce candeggina Isi sono concentrati in ...Questa volta per dei. Resterà in ospedale ancora qualche giorno • Ieri a, in provincia di Napoli, i funerali in forma privata di Giulia Tramontano • Delitto di'......- - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow IN CENTINAIA A'...leggi dopo - - > ingrandisci slideshow IN CENTINAIA A...con unità cinofile sono stati condotti anche lungo gli ...