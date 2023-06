Controffensiva a rilento | lo dice anche Zelensky | «Non è un film di Hollywood»

(Di giovedì 22 giugno 2023) Che non sarebbe stata una cavalcata trionfale l’avevamo capito, ma orail presidenteammette che «i progressi nellaucraina sono più lenti del previsto». In un’intervista alla first appeared on il manifesto.

Laucraina procede a. A confermarlo è il presidente Volodymyr Zelensky che, in un' intervista alla Bbc , ha sottolineato come le operazioni militari delle forze di Kiev per la ...12.40 Zelensky:va aI progressi dellaucraina sono "più lenti del previsto". Così il presidente Zelensky alla Bbc."Alcuni credono che questo sia un film di Hollywood e si ...... da Imola, la sua(con i primi, veri aggiornamenti sulla RB18, mirati soprattutto ... In una corsa "addormentata" con un passo gara al, la RB19 non può sfoderare la sua eccezionale ...

Guerra Ucraina, Zelensky: "Controffensiva a rilento, ricostruire è priorità" Sky Tg24

Il leader ucraino: “Alcune persone credono che questo sia un film di Hollywood e si aspettano risultati ora. Non lo è" ...Lo ha annunciato il presidente ucraino, dichiarando che le operazioni militari delle forze di Kiev per la riconquista dei territori occupati dai russi stanno registrando progressi "più lenti del ...