Conte | Su Mes Governo non sa che pesci prendere

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2023 "Ditemi voi se è normale che una maggioranza non si presenti per appuntamenti così importanti. Non solo, ma questa mancanza oggi, questo mancato partecipazione in commissione Esteri del MES è accompagnata da delle dichiarazioni che sono allucinanti, in pratica non sanno che. Non sanno ancora che cosa vogliono dire all'Europa. Questa è una maggioranza che sta al, devono assumersi le loro responsabilità", le parole di Giuseppea Campobasso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev