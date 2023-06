Conte | “Schlein? Non facciamo il gioco degli incontri Bisogna fare passo per passo”

... anche lui in viaggio per Campobasso da Foggia, anche lui per sostenere il candidato alla Regione Molise Roberto Gravina, che ha incontrato poi nel pomeriggio con. Alle porte della ...Se l'aspettava Che segnale politico è 'Le differenze trae sindaci sull'abuso di ufficio sono niente rispetto alle differenze sul resto. Ieri Elly è andata in piazza conper una ...Ma con il leader M5s Giuseppealla disperata ricerca di un modo per distinguersi danon c'è dubbio che questa tregua sul Mes sia soltanto temporanea. ©

Molise, aperitivo tra Conte, Schlein e Fratoianni a Campobasso: poi comizi separati. Il video Il Fatto Quotidiano

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Dopo il tamponamento di ieri in A1 in cui è stato coinvolto il leader del M5S Giuseppe Conte, guai automobilistici ...Conte e Schlein si sono visti a Campobasso con il candidato alla guida del Molise, Roberto Gravina, e Fratoianni. Un aperitivo insieme, poi comizi separati ...