Conte e Schlein divisi a Campobasso | anche in Molise i due leader si scansano a vicenda

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sarà pure sincero Giuseppequando dice che di considerare «naturale» il «dialogo con il Pd sui territori», ma lo sarebbe ancor di più se ammettesse che ciò non basta a realizzare l’alternativa al centrodestra. Dagli studi de L’Aria che tira, su La7, il capo politico dei 5Stelle fa il punto sullo stato dell’unione con il Pd di Elly. Un bilancio magro in termini di vittorie amministrative e che ora registra una tiepida alleanza ina sostegno di Roberto Gravina, candidato in quota 5Stelle. «Non è un’eccezione», sottolinea, che bolla come «ambigua» la formula del centrosinistra, cui preferisce quella di «progressista». Intanto, però, lui e lasvolgono ancora una campagna elettorale parallela.nel giro elettorale odierno in quella regione i due non ...

Per la segretaria del PD Ellyil governo è allo sbando: Giorgietti ha smentito Meloni sul MES - sottolinea. Il leader Cinque Stelle Giuseppeschiera il Movimento contro il MES: in ...Roma, 22 giu. " Come anticipato ieri, Ellye Giuseppesi vedranno oggi in Molise. Un incontro tra le rispettive tappe della campagna elettorale. L'appuntamento, si spiega da fonti Pd e M5S, è previsto attorno alle 18 a Campobasso,..."Tutto questo" interesse su se "si parlano, su quante volte si telefonano, si incontrano, dove si incontrano. Noi stiamo facendo politica. Non è che stiamo facendo il gioco degli incontri, degli incroci". Lo dice i ...

Gravina è attualmente sindaco di Campobasso. E proprio in questa città, nel tardo pomeriggio, si dovrebbero incontrare Conte ed Elly Schlein. Fonti pentastellate hanno spiegato che per ragioni ...CAMPOBASSO – Giuseppe Conte stasera parlerà a Campobasso; Elly Schlein a Termoli. Di mezzo ci sono settanta chilometri. Si vedranno prima, intorno alle ore diciotto, sul corso di Campobasso, per un ca ...