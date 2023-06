Contatto tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen | appuntamento entro il weekend Di Marzio 

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’incontro tra Dedi Victorper discutere delle cifre relative a rinnovo e ad eventuale cessione dovrebbe esserci a breve. Lo scrive Gianluca Di Marzio che ribadisce: c’è la volontà del Napoli a rinnovare il contratto del nigeriano e quella del giocatori di ascoltare la proposta ma un accordo sulle cifre ancora non è stato trovato. I due dovrebbero incontrarsila fine di questa settimana per discutere della cifra relativa al rinnovo e anche di quella per una ipotetica cessione dell’attaccante nigeriano ad un altro club. Ieri Le Parisien scriveva di una richiesta di 180 milioni peral Paris Saint Germain da parte del presidente del Napoli. Di Marzio scrive sul suo sito: “Dopo l’arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore a sostituire Spalletti e la probabile ...

In casa Napoli, il rinnovo di Victor Osimhen è una questione che continua a tenere banco. Nelle ultime ore c'è stato un contatto telefonico tra Roberto Calenda, agente del giocatore, e il presidente Aurelio De Laurentiis in cui è stato fissato un appuntamento entro la fine della settimana. L'obiettivo è fare il punto ...

