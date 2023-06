Consumo d’acqua e industria della moda | come ridurre gli sprechi?

Leggi su dilei

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ildi acqua è uno dei principali motivi per cui l’è così impattante sull’ambiente. I processili in cui l’acqua viene coinvolta sono tantissimi e molto spesso la maggior parte dei consumatori non ne sono minimamente consapevoli. Ecco qualche aspetto a cui prestare attenzione. Perché l’acqua è importante nel sistemaQuanta acqua viene consumata Secondo il report di Ellen Mac Arthur Foundation, associazione che lavora a progetti dicircolare, A New Textiles Economy: Redesigning fashion’s future, l’del tessile e(includendo la coltivazione del cotone) consuma circa 93 miliardi di metri cubi di acqua all’anno, cioè il 4% dell’acqua dolce globale. Solo ...