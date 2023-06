Conference League 2023-24 | sul sito della UEFA manca la Juve tra le squadre qualificate

(Di giovedì 22 giugno 2023) La partecipazionentus alla-24, guadagnata in classifica nonostante la penalizzazione per via del caso plusvalenze,...

... ha chiuso al settimo posto in Serie A e - se la Uefa non adotterà provvedimenti - nella prossima stagione europea dovrà accontentarsi del palcoscenico della. In entrata, la Juve ha ...Non è più quell'epoca anche perché una Juventus senza Champions o, addirttura, senza la modestissima, è un club con l' appeal appannato . Ecco perché il ruolo e la figura di ...Al momento, i primi e probabilmente gli unici a considerare launa 'coppetta' sono proprio i signori che siedono a Nyon. Ne è un esempio lampante il percorso europeo fatto dalla ...

I vergognosi episodi della finale di Conference League… risolti in una multa e in due trasferte vietate. Il provvedimento della UEFA che grazia i tifosi del West Ham fiorentinanews.com

Sofyan Amrabat è uno dei pezzi pregiati del mercato del club di Commisso, ha di fatto già salutato la squadra dopo la finale di Conference League e ora sta aspettando solo di risolvere il grande ...Smaltita la rabbia per le due finali perse con Inter in Coppa Italia e West Ham in Conference League, la Fiorentina cerca sul calciomercato i giusti innesti per dare continuità al lavoro di Italiano ...