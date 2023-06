Condizionatori | tre i Bonus fiscali a disposizione

(Di giovedì 22 giugno 2023) Per chi stesse pensando a sostituire o rinnovare il proprio impianto di condizionamento, sono ancora attive alcune agevolazioni. Ecco quali sono e come ottenerle

In questo contesto, anche gli interventi sugli impianti di condizionamento possono essere agevolati, tanto più se svolti in contemporanea con l’elettrificazione dell’impianto di riscaldamento. Le ...Tre opzioni per scaricare dalle tasse la spesa per i condizionatori a pompa di calore. Come migliorare il comfort e l’efficienza energetica della tua casa. Desideri installare un condizionatore con ...