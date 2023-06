Con Dzeko al Fenerbahce l’Inter risparmia circa 11 milioni Calcio e Finanza

(Di giovedì 22 giugno 2023) Edinsalutadopo due stagioni di permanenza. Questa mattina è diventato ufficiale il suo trasferimento al, in Turchia, doveguadagnerà 4,5di euro netti per due anni di contratto, oltre ad un bonus alla firma di 2. L’annuncio del trasferimento è stato pubblicato sul sito ufficiale del club turco. «L’attaccante di fama mondiale Edinverrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento».fa i conti in tasca al: l’addio difaràre al club11di euro nel bilancio 2023-24. “Il costo storico di Edin ...

