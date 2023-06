Commessa di 8 milioni di euro alla ditta appena nata nella Campania di De Luca

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il tempo di costituirsi in società e trovarsi aggiudicatari di unada 8didopo neppure un mese, 22 giorni per l’esattezza. Un record da Guinness dei primati, quello segnato dagli imprenditori campani Eduardo Babuscio e Rossella Raiola. Sono stati loro, infatti, a costituire la Fortwer srl, la società che il 10 ottobre dello scorso anno ha fittato un immobileSoresa, la più grande azienda partecipata della, per un canone annuo di 682.281,60. La durata del contratto è di 6 anni, rinnovabile per altri sei. In totale fanno oltre 16di. E fin qui non ci piove. Qualche stranezza comincia invece ad affiorare guardandotempistica che ha portato Soresa, architrave del sistema di potere del governatore ...

... in una maxida quasi 4 miliardi. Insieme ad altri 950per l'acquisto di 6 sistemi di difesa aerea Iris - T SLM di fabbricazione tedesca. Stanziamenti provenienti dal fondo da 100 ...La società ha ottenuto unaNato riguardante la realizzazione di un sistema di difesa radar. Moncler: Il dirigente Roberto Eggs ha venduto azioni per 3,2di euro.C'è qualche rara eccezione: Krauss - Maffei Wegmann ha ricevuto unada parte del governo ...ha stipulato accordi sulla produzione di munizioni per un valore totale di più di 500di ...

Somec: commessa da 23 milioni di dollari per Fabbrica LLC Italia Informa

E’ in corso davanti la sede della Regione siciliana, in piazza Indipendenza, una protesta di tutti i lavoratori Almaviva Palermo. Evento che si contestualizza con lo sciopero nazionale della commessa ...Le varie tempistiche e le modalità da rispettare per ricorrere contro un verbale ricevuto in seguito a una violazione al Codice della Strada. Dal Prefetto al Giudice di Pace: le procedure, i costi e i ...