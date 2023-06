Commemorazione per Silvio Berlusconi alla Camera | lungo applauso dell’aula M5s | “Rimaniamo in silenzio per coerenza”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dopo il Senato, anche laha dedicato un minuto die molti di più di applausi per ricordarea pochi giorni dsua scomparsa. In aula non era presente la compagna e deputata Marta Fascina, mentre il Movimento 5 Stelle, AVS e parte del Pd hanno deciso di rimanere innel corso del riconoscimento. Laè cominciata poco dopo le 10, con il presidente Lorenzo Fontana che, al termine del proprio discorso nel quale ha ripercorso la carriera imprenditoriale e politica del fondatore di Forza Italia, ha invitato l’aula a svolgere il minuto di, al termine del quale i deputati hanno dato inizio a unche si è protratto per ...

Articolo in aggiornamento Oggi alla Camera è il giorno dellaSilvio Berlusconi . In Senato la seduta si è svolta lo scorso martedì in un clima di grande commozione, che ha visto la partecipazione di tutti i gruppi parlamentari anche se in ...In diretta da Montecitorio ladi Silvio Berlusconi. Analogasi è svolta martedì al Senato , assemblea di cui l'ex premier e leader di Forza ...

