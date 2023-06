Commemorazione di Berlusconi alla Camera | assente Fascina Dopo il minuto di silenzio | non applaudono M5s | Avs e parte del Pd

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sono passati dieci giorni dmorte di Silvio, ricoverato al San Raffaele di Milano per le complicanze derivanti dleucemia mielomonocitica cronica. Oggi, 22 giugno, ladei deputati commemora l’ex presidente del Consiglio, come fatto dal Senato due giorni prima. Risalta l’assenza tra i banchi di Marta, parlamentare di Forza Italia e ultima compagna del Cavaliere. «Non si è ancora ripresa dal lutto», è la spiegazione fornita dai colleghi. Paolo Barelli, capogruppo azzurro a Montecitorio, nel suo discorso in Aula fa un encomio di: «Non si può dimenticare la compagna di, che gli è stata accanto, con amore e dedizione straordinari. Sono onorato di averenel gruppo che rappresento». Dal lato ...