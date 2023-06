Colpo di calore | prevenzione e rimedi per gli over 60

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’innalzamento repentino della temperatura corporea dovuto a tale condizione patologica non va sottovalutato perché può avere conseguenze anche gravi

Chi, magari per motivi di lavoro, deve stare all'aperto nelle ore più calde, farà bene a usare un cappello o un ombrellino parasole per evitare ildi. L'afa, spesso, determina giramenti ...Oltre a specifiche condizioni e patologie croniche (obesità, malattie cardiovascolari, diabete, ecc.), diversi fattori incidono sullo stress dadi: temperature dell'aria, umidità, ......le contromisure e soprattutto portare a conoscenza dei lavoratori del comparto edile quelle che sono le opportunità offerte dalla normativa in materia e che abbattono il rischio deldi: ...

Caldo, anche i nostri animali sono a rischio colpi di calore - Luce Luce

L’innalzamento repentino della temperatura corporea dovuto a tale condizione patologica non va sottovalutato perché può avere conseguenze anche gravi ...TREVISO - L’ondata di caldo si è fatta sentire immediatamente. Ieri quattro anziani, tutti sopra gli 80 anni, sono stati costretti a rivolgersi ai pronto soccorso degli ...