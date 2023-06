Colpo alla rete di Messina Denaro | confermati gli arresti per 5 boss del Trapanese

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sono scattati glidefinitivi per cinquedelche facevano parte delladi Matteo, dopo che la Cassazione confermato le misure cautelari che avevano già colpito i mafiosi con una decisione del Tribunale del Riesame di Palermo. Oggi 22 giugno, i carabinieri del Ros hanno notificato le custodie cautelari per Felice Milazzo, capo del clan, Erasmo Milazzo e Salvatore Lipari, che si trovano ai domiciliari, Mariano Lipari e Salvatore Lipari che sono già in carcere. L’inchiesta nota come “Operazione Elima” era partita nel 2017 sotto la guida della procura della Dda di Palermo, già impegnata nelle indagini per la cattura di, poi arrestato dal Ros lo scorso 16 gennaio. L’inchiesta aveva colpito la famiglia ...