Coldplay | Chris Martin canta Napule è di Pino Daniele – NUOVO VIDEO DA BRIVIDI

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ia Napoli allo stadio Diego Armando Maradona:omaggiacon la canzoneè. Mercoledì scorso, gli spettatori accorsi allo Stadio Maradona di Napoli per assistere al concerto deihanno vissuto un momento davvero speciale. Durante l’entusiasmante performance della band britannica, il carismaticonte e chitarristaha deciso di omaggiare la città e il suo patrimonio musicale, regalando al pubblico un momento indimenticabile. Mentre le note della chitarra risuonavano nell’arena,ha iniziato are le prime parole di “è”, celebre brano del compianto...

Quindi, vi regalo questa canzone e perdonate il mio italiano ", diceMartin, prima di ... È qui che ihanno scelto di girare il docu - film del loro tour mondiale. "Stasera è successa una ...ConcertoMartin canta Pino Daniele: Napul'è da brividi. VIDEO Iscriviti alla newsletter - -...TAGSMartin ,, Pino Daniele La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...

NAPOLI Verde e azzurro. Nel grande arcobaleno pop dei Coldplay questi sono i colori dominanti. Anche se immaginati. Il verde è quello dell’utopia del mettere in piedi un tour che vuole essere green e ...Coldplay, nella prima tappa italiana del Music of the Spheres World Tour a Napoli, omaggiano i 40 mila del Maradona con il brano Napule è.