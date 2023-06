Coldplay a Napoli | «Noi felici allo stadio Maradona | la casa dei campioni»

Chris Martin canta Napul'è di Pino Daniele. E' questo l'omaggio che il leader deiha voluto fare a, la città che la sera di ieri ha accolto il gruppo inglese nel suo esordio italiano del tour mondiale. Chris Martin deicanta Napul'è di Pino Daniele 'Voglio ...Grande atmosfera al Maradona per la prima tappa italiana dei. Lo stadio diera gremito e sugli spalti c'erano tantissimi calciatori oltre a Luciano Spalletti . Tra questi Giovanni Simeone . Il bomber argentino - riscattato dal club azzurro - ...Omaggio deia Pino Daniele e allo scudetto del. In uno Stadio Maradona strapieno il gruppo britannico ha tenuto il concerto della loro prima tappa in Italia del tour mondiale. 'Voglio fare i miei ...

I Coldplay infiammano Napoli, omaggio allo scudetto e alla città TGCOM

La prima a Napoli è andata. I Coldplay hanno scelto lo stadio Diego Armando Maradona per inaugurare la loro tournée in Italia. Dopo le date nella città partenopea, la band sarà presto a Milano, dove ...Chris Martin canta Napul’è di Pino Daniele. E’ questo l’omaggio che il leader dei Coldplay ha voluto fare a Napoli, la città che la sera di ieri ha accolto il gruppo inglese nel suo esordio italiano ...