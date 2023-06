Coldplay a Napoli | Manfredi | Show che la città aspettava da 30 anni Da brividi l’omaggio a Daniele

(Di giovedì 22 giugno 2023) “Ieri, tornando da Roma, molti ragazzi mi hanno fermato per manifestarmi la loro gioia di venire aper il concerto deiallo stadio Maradona. Una bella soddisfazione! Uno spettacolo internazionale unico cheda 30. Dadi Chris Martin a Pino, realizzato con la giusta tenerezza che si deve ad un mito”. Lo scrive su Fb il sindaco di, Gaetano. “Spero che quei ragazzi, come tantissimi altri che erano presenti allo stadio, abbiano apprezzato la bellezza che la nostraha saputo regalare al mondo. Il miglior modo per festeggiare la Festa della Musica a”, conclude il sindaco. L'articolo proviene da ...

Omaggio a Pino Danielela nella prima delle quattro date italiana del tour Omaggio deia Pino Daniele e allo scudetto del. In uno Stadio Maradona strapieno il gruppo britannico ha tenuto il concerto della loro prima tappa in Italia del tour mondiale. "Voglio fare i miei .... La Polizia Locale in occasione della prima serata del concerto dei, ha intensificato i controlli nel perimetro esterno dello Stadio Maradona al fine di prevenire e reprimere gli ...0 Prendersie il Maradona per due sere, trasformare l'amore per il palco in un enorme coro di musica di ... E' l'obiettivo pienamente riuscito deiche ieri sera hanno invaso con i loro ...

I Coldplay hanno dedicato un tributo speciale a Pino Daniele: Chris Martin e 50mila persone al Maradona di Napoli hanno cantato "Napule È".La polizia locale, in occasione della prima serata del concerto dei Coldplay, ha intensificato i controlli nel perimetro esterno dello stadio “Maradona” al fine di prevenire e ...