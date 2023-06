Coldplay a Napoli | Chris Martin indossa la sciarpa azzurra e canta “Napule è”

Perché i, che preferiscono "essere una virgola piuttosto che un punto", sono, invece, delle certezze in fatto di spettacolo. "A sky full of star", cantano... Ecco, a, di stelle il ...Ieri sera ihanno aperto ala leg italiana di cinque date del loro tour mondiale " Music of the Spheres ". È stato un inizio trionfale con Cris Martin che durante il concerto in un mix di ...Ieri sera isi sono esibiti per la prima delle loro due date sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di( qui il nostro report ). Che ci fosse un legame speciale tra la band di Chris Martin e ...

Napoli in delirio per i Coldplay, festa allo stadio Agenzia ANSA

NAPOLI Verde e azzurro. Nel grande arcobaleno pop dei Coldplay questi sono i colori dominanti. Anche se immaginati. Il verde è quello dell’utopia del mettere in piedi un tour che vuole essere green e ...Coldplay, nella prima tappa italiana del Music of the Spheres World Tour a Napoli, omaggiano i 40 mila del Maradona con il brano Napule è.