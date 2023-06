Coldplay a Napoli | Chris Martin canta ‘Napule è’ | fan in delirio al Maradona – Video

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Omaggio deia Pino Daniele e allo scudetto del. In uno Stadiostrapieno il gruppo britannico ha tenuto il concerto della loro prima tappa in Italia del tour mondiale. “Voglio fare i miei complimenti aper essere campione d’Italia, quindi vi regalo questa canzone e perdonate il mio italiano”, ha detto il frontmanche ha intonato voce e chitarraè’ di Pino Daniele. Il pubblico ha accompagnato l’esibizione, intonando interamente la canzone-simbolo. L'articolo proviene da Italia Sera.

