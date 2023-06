Codice riparte dall’Intelligenza Artificiale

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 22 giugno 2023) Barbara Carfagna Rai1 di nuovo tra presente e futuro. Da domani, alle 23.55, arriva la settima edizione di– la Vita è Digitale, con la conduzione di Barbara Carfagna. Sette puntate che cercano di rispondere al grande quesito del nostro secolo: quali sono le rotte del mondo connesso e qual è il progetto umano nell’Era digitale? Il digitale non ci aiuta solo a capire il mondo e noi stessi, ma a trasformarlo e a trasformare il modo in cui capiamo le cose. Questa è la lezione che la Chat di IntelligenzaGpt ha dato in questo 2023. L’intelligenzagenerativa affianca i medici, sostituisce i manager, diventa un mentore nella nostra vita quotidiana, cambia la nostra sessualità; sfuma il confine tra civile e militare, tra giornalismo e intelligence. Le Mappe che descrivevano il mondo oggi diventano ...