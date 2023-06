Codice della strada - Stretta su neopatentati | alcool e droghe | ecco le principali modifiche in arrivo

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il governo aveva promesso che avrebbe modificato ilcon una serie d'interventi, la bozza dei quali ha iniziato a essere divulgata.lenovità. Patente. Il provvedimento prevede, in caso di sanzione per eccesso di velocità o altre infrazioni che comportano la decurtazione di punti, la sospensionepatente sul cui conto figurino già meno di 20 punti. Tra le infrazioni comprese in questo articolo figurano il mancato rispetto del senso vietato e il superamento di oltre 10 e non oltre 40 km/h del limite di velocità; la sospensionepatente va da 7 a 15 giorni (raddoppiati, se si causa un incidente), in base ai punti posseduti al momento dell'accertamento.. Per i primi tre anni dopo il conseguimento ...