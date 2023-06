Clochard ucciso a Pomigliano d' Arco | verso convalida del fermo per i due sedicenni fermati

(Di giovedì 22 giugno 2023) È prevista per le prossime ore, davanti al giudice per le indagini preliminari, l’udienza didelper i dueindagati per il pestaggio e l’omicidio del 40enne ghanese Friederick Akwasi Adofo, ilpicchiato a morte ad’, in provincia di Napoli, domenica notte. I due, che sono stati individuati dai carabinieri di Castello di Cisterna dopo l’analisi dei video dei sistemi di videosorveglianza e dei social, risponderebbero di omicidio volontario aggravato.

Due 16enni hanno ucciso una Pomigliano d'...... l'uomo originario del Ghana e senza fissa dimora, ucciso a Pomigliano d'Arco con violentissime ... Non era infatti la prima volta che il clochard veniva preso di mira e vessato da dei giovani.

Risolto in poche ore il caso della morte di Friederick Akwasi Adofo: due minori fermati per l’omicidio volontario del clochard a Pomigliano NAPOLI – Le indagini sono durate meno di due giorni: ...Sono stati individuati grazie alle foto sui social. Procura: aggressione improvvisa e immotivata. Provvedimento di fermo emesso per il reato di omicidio volontario aggravato da futili motivi e ...