Clochard ucciso a Pomigliano D’Arco | tutorial sulla rapina perfetta e toni violenti sui profili TikTok dei due sedicenni

(Di giovedì 22 giugno 2023) I duefermati ieri dai Carabinieri di Castello di Cisterna per l’omicidio del 43enne Friederick Akwasi Adofo, l’uomo originario del Ghana e senza fissa dimora,conssime percosse, si trovano nel centro di prima accoglienza non lontano dal Tribunale per i minorenni di Napoli. Sono accusati dalla Procura dei minorenni di Napoli, che ha emesso il fermo, del reato di omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà. Secondo quanto emerso nelle ultime ore uno dei due giovani è figlio di due pregiudicati. I suoi genitori, secondo quanto trapelato, sarebbero attualmente detenuti in carcere, così come uno dei suoi fratelli. Il secondo giovane arrestato, invece, avrebbe origini romene. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, uno dei due ragazzi ...

Uno dei due indagati si è mostrato in un video social subito dopo l’omicidio di Friederick Akwasi Adofo, il clochard ucciso dopo un pestaggio a Pomigliano. Sul suo profilo si notano altre immagini che ...Pomigliano d'Arco (Napoli), 22 giugno 2023 - Si terrà domani 23 giugno, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Napoli, l'udienza di convalida del provvedimento ...