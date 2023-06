Clochard ucciso a Pomigliano d’Arco | le testimonianze dei residenti | “Gli lanciavano pietre mentre dormiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Continuano a emergere particolari sulle azioni precedenti al brutale pestaggio che ha portato alla morte il senzatetto 43enne di origini ghanesi Akwasi Adofo Friederick a(Napoli). Per l’omicidio sono stati fermati due 16enni, ora accusati di “omicidio aggravato da crudeltà e futili motivi”, individuati grazie alle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena. Secondo quanto riporta Il Messaggero, alcuni testimoninella zona in cui si è consumato l’omicidio hanno dichiarato alla stampa che la vittima era “presa di mira da tempo” ed è stata aggredita diverse volte negli ultimi mesi, fino “farlo sanguinare con un colpo di mazza in testa”. Alcuni deioffrivano ospitalità all’uomo per salvarlo da situazioni di difficoltà: “Glile ...