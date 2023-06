Clochard ammazzato di botte | domani udienza di convalida per i due 16enni

(Di giovedì 22 giugno 2023) Si terrà, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli, l'didel provvedimento di fermo notificato dai carabinieri di...

il quarantenneafricano picchiato a morte a Pomigliano d'Arco nella notte tra domenica e ...e sono entrambi del centro vecchio della cittadina nonché fortemente sospettati di aver...Due sedicenni sono stati fermati dai Carabinieri di Castello di Cisterna per l'uccisione del 40enne gahnese Friederick Akwasi Adofo, il senza casa percosso a morte a Pomigliano d'Arco.

Clochard ammazzato di botte, domani l'udienza di convalida del fermo - Cronaca Agenzia ANSA

Si terrà domani, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli, l'udienza di convalida del provvedimento di fermo notificato dai carabinieri di Castello di ...Nel 2012 è arrivato a Pomigliano come richiedente protezione internazionale, poi è finito a vivere per strada e lì è stato ammazzato. Per il suo omicidio, i Carabinieri di Castello di Cisterna hanno ...