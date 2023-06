Clint Dempsey suggerisce che l’attaccante da 57 milioni di sterline potrebbe unirsi al West Ham a giugno

(Di giovedì 22 giugno 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: IlHam United sarebbe un ottimo trasferimento per l’ala del Chelsea Christian Pulisic se l’americano decidesse di lasciare lo Stamford Bridge quest’estate. Questa è l’opinione dell’ex nazionale statunitense, che ritiene che gli Hammers sarebbero una “buona opzione” per il suo connazionale in difficoltà. Altre Storie / Ultime notizie Nonostante sia arrivato al Chelsea dal Borussia Dortmund nel 2019 con un accordo del valore di circa 60di, Pulisic non è sempre riuscito a diventare uno degli attaccanti esterni regolari dei Blues. Costantemente dentro e fuori la squadra sotto diversi allenatori, il 24enne sembra destinato a lasciare il club alla ricerca di una nuova sfida. E parlando con CBS Sports di ...

FOCUS MN - Pulisic, il "Captain America" per il Milan a stelle e strisce Milan News

Il taccuino del nuovo pool di mercato rossonero, in cui Furlani, Moncada e Pioli su tutti collaborerrano insieme per migliorare la squadra in vista della prossima stagione, si è ...