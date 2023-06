Cio | Bach | ' no Ucraina ai Giochi danno ad atleti e teme da Russia ' spudorate' competizioni politiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il presidente del Cio Thomasha detto che un boicottaggio dell'delle Olimpiadi di Parigi 2024 danneggerebbe solo gliucraini, segnalando ancora una volta che i russi sarebbero in grado di competere nonostante "spudoratamente" cercano di mettere insieme. Il riferimento è agli annunciati 'dell'Amicizia' previsti nel settembre del 2024, quindi dopo le Olimpiadi di Parigi, tra Mosca e Kazan incon partecipazione deglidei Paesi Brics e delle ex Repubbliche sovietiche. Il comitato esecutivo del Comitato olimpico internazionale ha raccomandato a marzo che glirussi e bielorussi possano prendere parte a Parigi come neutrali, purché non ...