Cina | 9 arresti per esplosione che ha causato 31 morti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Pechino, 2 giu. (Adnkronos) - Nove persone sono state arrestate per l'nel ristorante di Yinchuan, nel nord-ovest della, che ha ucciso almeno 31 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto "sforzi a tutto campo" nel salvataggio e un'indagine sull', che sembra essere stata causata da una fuga di gas. Fra gli arrestati c'è anche il proprietario del Fuyang Barbecue Restaurant. L'è avvenuta alla vigilia della festa di tre giorni del Dragon Boat Festival in, un momento in cui molte famiglie e amici si riuniscono per i pasti celebrativi. Fra i, riferiscono media locali, risultano diversi studenti delle scuole superiori e pensionati. Il presidente Xi Jinping ha chiesto il massimo impegno per curare i feriti e rafforzare le misure di sicurezza. ...