CIE Nel weekend open day con prenotazione in municipi III | VIII e XI

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 giugno 2023) – GliDay dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono neldel 24 e 25 giugno con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici deiIII,, XI nella giornata di sabato, e degli ex Punti Informativi Turistici del centro anche la domenica. Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 23 giugno, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Pur in presenza di un eccezionale sovrappiù di domanda, va avanti lo sforzo dell’Amministrazione per garantire con continuità le aperture nei fine settimana che consentono alla cittadinanza di ottenere in uno/due giorni il proprio documento d’identità, ...