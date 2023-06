Ciclismo | Tadej Pogacar | rientro con il botto Stravinti i campionati sloveni a cronometro

(Di giovedì 22 giugno 2023)comunica ad alta voce di essere tornato. Il corridore sloveno, fermo da 60 giorni dopo la caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi, è rientrato alle corse proprio oggi nelladeinazionalie bisserà domenica con la prova in linea. Il due volte vincitore del Tour de France ha messo tutti in riga, infliggendo un distacco di addirittura 5’14” al secondo classificato, Marko Pavlic. Unalunga 15,7 chilometri che arrivava a Pokljuka, località nota soprattutto per il biathlon. Ben 700 metri di dislivello e un percorso piuttosto selettivo, che ha esaltato le caratteristiche di: 31 km/h di media e tempo di 29’43”. Unaperò corsa senza grandi avversari: assenti tutti gli altri. Dal campione ...

CAMPIONATI NAZIONALI SLOVENI - Prima gara dopo l'incidente patito alla Liegi-Bastogne-Liegi e Tadej Pogacar fa un figurone. Riconquista il titolo nazionale a cronometro, facendo sua la prova di ...Tadej Pogacar tornerà in gara nella giornata odierna, prendendo parte alla cronometro dei Campionati Nazionali Sloveni. Il fuoriclasse balcanico si presenterà così ai blocchi di partenza a due mesi di ...