Ciclismo | Campionati Italiani 2023 | nella cronometro under 23 si impone Bryan Olivo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Si è disputata oggi laindividuale per quanto riguarda idisu strada per la categoria uomini23. 25,7 chilometri da percorrere in quel di Sarche. Ad imporsi con il tempo di 35:20.51 ad una media di 43.63 km/h è stato. Prova magistrale da parte del classe 2003 del Cycling Team Friuli ASD che ha dominato in lungo e in largo. Seconda posizione per Nicolas Milesi (Team Colpack Ballan CSB), staccato di 1’13”, mentre terzo è Dario Igor Belletta (Jumbo-Visma Development Team) a 1’17”. Completano la top-5 Samuele Bonetto (Zalf Euromobil Désirée Fior) e Alessandro Romele (Team Colpack Ballan CSB). Photo LiveMedia/Luca Tedeschi

In Trentino la prova contro il tempo che assegna il tricolore. Favorito il campione ...Il percorso e l'altimetria della cronometro femminile riservata alle donne Elite , ultima prova contro il tempo deiItaliani 2023 disu strada . In Trentino le migliori professioniste della specialità si giocano la maglia tricolore lungo i 25,7 chilometri che vedono partenza e arrivo a Sarche. ...... dopo idel Mondo didi Imola nel 2020, organizzati in soli 21 giorni in piena pandemia, si sono succeduti i titoli tricolori su strada dei professionisti Uomini (2021), delle ...

Ai campionati italiani assoluti di ciclismo, Filippo Ganna vince alla grande la prova crono uomini Elite conquistando il quarto titolo tricolore da campione in carica. A Sarche di Madruzzo, il ...Filippo Ganna ha vinto la cronometro valida per l’assegnazione della maglia tricolore della specialità, 25,7 km con partenza e arrivo a Sarche, in provincia di Trento, nella Valle dei Laghi, con 390 ...