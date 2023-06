Ciclismo | Campionati Italiani 2023 cronometro uomini Elite oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tutto pronto per lariservata agliaidisu strada, di scena in questi giorni in Trentino. Si assegnala maglia tricolore nella prova contro il tempo, lungo i 25,7 chilometri che avranno partenza e arrivo in quel di Sarche. Occhi puntati ovviamente su Filippo Ganna, che cercherà di confermarsi campione nazionale nella specialità di cui è uno dei massimi esponenti a livello mondiale. Il fuoriclasse del Team Ineos dovrà vedersela però con avversari tutt’altro che banali quali Matteo Sobrero, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.: PERCORSO E ...

Filippo Zana non sarà ai nastri di partenza deiitaliani di, in programma sabato 24 giugno a Comano Terme. Il corridore della Jayco AlUla, campione in carica, si è infatti infortunato durante un allenamento, riportando una ...Infatti, è stata teatro anche di epiche sfide nel. Nel suo territorio si sono disputati duedel Mondo su Strada, quello del 1968, vinto da Vittorio Adorni, e quello del 2020. ...Il secondo, originario di Montorso Vicentino, ha vinto ben due ori nel- uno nella cronometro e uno nella gara in linea - all'ultima edizione dei World Transplant Games, i...

Tutto pronto in Trentino: a Sarche si aprono i Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada e la prova a cronometro della categoria uomini élite si disputerà a partire dalle ore 12.00. Saranno 22 i ...Il conto alla rovescia per i Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo Paralimpico è entrato nella fase finale. I preparativi in vista del grande evento stanno proseguendo a tutta velocità: nei giorni ...