Ciclismo | Campionati Italiani 2023 | calendario | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ile ilcompleto deidisu strada, di scena in Trentino dal 22 al 25 giugno. Il centro nevralgico della manifestazione tricolore sarà Comano Terme, con le gare che si sposteranno dalle rive del Lago di Garda a viste magnifiche sulle Dolomiti. Uno scenario nel quale saranno assegnate nove maglie tricolori: due nelle prove in linea dei professionisti e sette nelle prove a cronometro che riguarderanno anche le categorie giovanili. Le prove in linea avranno partenza e arrivo a Comano Terme, mentre le prove a cronometro termineranno tutte nell’abitato di Sarche, all’interno della Valle dei Laghi. Andiamo a scoprire di seguito il dettaglio del. TV E– Al momento la copertura tv dei ...

Oggi in Trentino a Sarche la cronometro che assegna il titolo italiano: ecco il percorso di 25,7 km. Filippo Ganna va a caccia del quarto titolo da campione in ...Tutto pronto per la cronometro riservata agli uomini Elite aiItaliani 2023 disu strada , di scena in questi giorni in Trentino. Si assegna oggi la maglia tricolore nella prova contro il tempo, lungo i 25,7 chilometri che avranno partenza e ...Filippo Zana non sarà ai nastri di partenza deiitaliani di, in programma sabato 24 giugno a Comano Terme. Il corridore della Jayco AlUla, campione in carica, si è infatti infortunato durante un allenamento, riportando una ...

Startlist cronometro Campionati Italiani ciclismo 2023: orari, pettorali di partenza, dove vederla in tv OA Sport

22-6-2023 -- Sono nove i titoli dei Campionati italiani di ciclismo su strada, suddivisi in quattro giornate di gara, che inizieranno oggi con la prova a cronometro maschile dove, e non poteva essere ...Il ciclismo italiano assegna i propri titoli nazionali. Cormano Terme, non lontano da Lago di Garda e Dolomiti, sarà il luogo dove verranno affidate nove… Leggi ...