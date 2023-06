Cicap | “Felici e orgogliosi per traccia Piero Angela in maturità 2023”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 giugno 2023) foto pagina Facebook SuperquarkROMA – Il ruolo della creatività, anche “distruttiva”, e della “ricchezza immateriale” nel nuovo panorama mondiale in cui le idee innovative avranno (e già hanno) un ruolo da protagoniste. Si può sintetizzare così ladel tema scientifico, proposta dal Ministero dell’Istruzione per l’esame di, incentrata sull’ultimo libro di“Dieci cose che ho imparato” (Mondadori, 2022). Nel brano proposto, il padre della divulgazione scientifica italiana e fondatore del, scomparso ad agosto 2022, riflette sul valore delle idee innovative anche in un contesto come quello odierno, dominato da grandi e repentini cambiamenti, in cui è facile per un’azienda o una professione diventare velocemente obsoleti....