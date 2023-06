Chip | ecco la joint venture tra Stellantis e Foxconn

(Di giovedì 22 giugno 2023)N.V. e Hon Hai Technology Group () hanno annunciato la creazione di SiliconAuto, unaal 50% tra le due aziende dedicata alla progettazione e alla vendita di una famiglia di semiconduttori all’avanguardia da fornire all’industria automobilistica, compresa, a partire dal 2026. Laè il risultato di un memorandum d’intesa del dicembre 2021 traper lo sviluppo di una famiglia di semiconduttori per applicazioni automobilistiche, tra cui ial carburo di silicio che vedono aziende europee come STMicroelectronics, Infineon e le americane Wolfspeed e Global Foundries tra i principalimakers per vendite a livello ...

le caratteristiche principali e il risultato delle nostre prove. Le caratteristiche principali ... il Google Tensor G2 (lo stesso di Pixel 7 e Pixel 7 Pro), ildi sicurezza Titan M2, 8 ...... ovvero il software che gestisce le operazioni del dispositivo:come ripristinare il firmware . ovvero ilche controlla le funzioni del dispositivo. Per fare questo, è possibile usare un ...Samsung ha confermato il lancio di un nuovo smartphone della serie M in India . Difatti, sul sito indiano della società è stata pubblicata la pagina di supporto al dispositivo Galaxy M34 5G, di cui ...

Stellantis, nasce joint venture sui chip per auto elettriche con ... Milano Finanza

Allianz Trade ha analizzato i margini delle aziende non finanziarie, settore per settore, nella zona euro. Il ruolo dell’energia e dei trasporti. Lo studio ottimista sul futuro: picco superato ...Le chiavette USB e MicroSD spesso si danneggiano e non sono più utilizzabili, ecco come ripararle ripristinando il firmware.