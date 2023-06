Chicago Med 7 trama episodi 22 giugno 2023 su Italia 1

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 22 giugno 2023)Med 7 torna stasera in tv mercoledì 22in prima serata su1 la settima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAMed 7o 9 Un regalo inaspettato. Finale di mezza stagione, è tempo di Natale e, per molti, è tempo di rinnovamento. Iniziamo da Vanessa. Il suo test anti droga è risultato negativo, grazie, ovviamente, a Meggie. La giovane decide di non voler più nascondere il suo rapporto con l’infermiera e, durante la festa di Natale, annuncia a tutti che Maggie è la sua madre biologica. Vanessa riuscirà anche a dimostrare tutto il suo valore seguendo, insieme alla dottoressa Hammer, il ...