Chicago Fire 10 trama episodi 22 giugno 2023 su Italia 1

(Di giovedì 22 giugno 2023)1022. Arriva su1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA10o 18 Quello che c’è dentro di te. La puntata vede protagonista il Capo Boden, che si ritrova coinvolto in una situazione ad alto rischio. Tutto inizia con Boden che, sulla via per la caserma, si ferma in un negozio di alimentari per comprare alcune cose. Purtroppo accade qualcosa di inaspettato. Un uomo, Will Hollander, si schianta con la sua auto nel negozio e, pistola alla mano, prende ...

Su Italia 1 dalle 21.24. Boden, si trova casualmente in un negozio quando un ragazzo appena evaso di prigione e inseguito dalla polizia si schianta con l'auto proprio nel negozio.

Chicago Fire 10, le anticipazioni dei due episodi di questa sera Today.it

Nel primo episodio della serata, "Quello che c'è dentro di te", Boden è al supermercato. Mentre cerca degli ingredienti per una cena con Severide, un furgone irrompe e sfonda le vetrine; scende poi un ...Lei viene presa in contropiede, non lascerà Chicago. Il loro rapporto è già destinato a chiudersi Per Matthew ci sono tanti addii da dire, a Gallo, a Boden e, naturalmente, a Severide. Ma sarà ...