Chiara Nasti | le prime dichiarazioni degli sposi dopo le nozze!

e Mattia Zaccagni hanno deciso di sposarsi, martedì 20 giugno , con una sontuosa cerimonia, dopo aver celebrato il rito religioso nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa ...Una scelta non scontanta quella didurante il suo matrimonio con Mattia Zaccagni . Testimone della sposa Angela, ex tronista di Uomini e Donne che oggi ha una relazione con il portiere del Napoli Pierluigi Gollini . ...ha scelto delle bomboniere griffate ed extralusso per le sue nozze esclusive con Mattia Zaccagni. Il matrimonio die Mattia Zaccagni si è svolto con una cerimonia ...

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sposi, le curiosità: i tre abiti di lei (uno super provocante), la torta a più ilmessaggero.it

L'abito da sposa tradizionale, quello a sirena e il minidress sexy: tutti gli outfit delle nozze di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ...Una scelta non scontanta quella di Chiara Nasti durante il suo matrimonio con Mattia Zaccagni. Testimone della sposa Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne. Durante il matrimonio, ...