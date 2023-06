Chi sono i figli di Rocco Siffredi | Lorenzo e Leonardo Tano

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 22 giugno 2023)ha due, nato nel 1996 e, nato nel 1999. La madre dei due ragazzi è Rozsa Tassi, ex attrice hard nota col nome di Rosa Caracciolo, con la quale il pornodivo è sposato dal 1993. Entrambi idell’artista si chiamanoperché è il vero cognome di. I suoi, spiega, hanno le sue stesse “misure” per sfondare nell’hard, ma al momento hanno intrapreso altre strade lavorative.è nato il 16 aprile 1995, è alto 1.95 cm e lavora come modello, ma è anche un atleta che si è distinto per obiettivi sportivi importanti. Allo stesso tempo,è laureato in economia e commercio e spesso ...